Politie in kogelvrije vesten valt pand in Groningen binnen

GRONINGEN – Agenten in kogelvrije vesten hebben gisteravond een pand aan het Soephuisstraatje in het centrum van Groningen binnengevallen.

Aanleiding was een melding van een mogelijke overval. Deze melding kwam rond 18.30 binnen bij de alarmcentrale. Omdat het in eerste instantie onduidelijk was of de dader(s) nog in het pand aanwezig waren, sloot de politie het gebied hermetisch af. Echter werd daar niemand meer aangetroffen. Wel zijn meerdere spullen in beslag genomen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

Foto: RDB Producties