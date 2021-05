Politie lost schoten bij autobrand in Hoogkerk

HOOGKERK – Agenten hebben woensdagmiddag een man aangehouden aan de Londenweg op industrieterrein Westpoort nabij Hoogkerk. Bij de aanhouding heeft de politie enkele waarschuwingsschoten gelost.

Rond 15.10 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een autobrand. De Groninger brandweer kwam daarop ter plaatse met een tankautospuit. Volgens Robert Jan Valkema, woordvoerder van de politie, zou ten tijde van de autobrand iemand gezien zijn met een vuurwapen. Deze persoon is in de nabije omgeving aangetroffen en aangehouden. Tijdens de arrestatie zijn er door de politie waarschuwingsschoten gelost.

Plaats delict en onderzoek

Direct na de aanhouding van de verdachte werd er door de politie een plaats delict gemaakt en werd er gestart met een sporenonderzoek. Tijdens dit sporenonderzoek is er een vuurwapen aangetroffen in het nabijgelegen grasveld. Deze is door de politie veiliggesteld en zal voor verder onderzoek meegenomen naar het lab van het NFI.

Foto: RDB Producties