GRONINGEN – Een 68-jarige Stadjer is zondagavond aangehouden nadat de politie een wietplantage bij hem ontdekte.

De politie ging in eerste instantie af op de melding van buren die wateroverlast ervaarden. Toen de politie de brandweer ter assistentie had gevraagd, ging men op onderzoek uit en kwam een wietplantage aan het licht. De aangehouden verdachte is de bewoner. De plantage zal worden geruimd.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws