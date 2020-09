Politie opent klopjacht op bestuurder die vlucht na ongeval

GRONINGEN – Na een korte klopjacht heeft de politie gisteren de bestuurder van een personenauto aangehouden die betrokken was bij een ongeval.

De persoon was gevlucht nadat hij achter op een auto was gebotst op de Sint Petersburgweg in Groningen. Na een korte klopjacht werd de bestuurder aangehouden in de parkeergarage van de IKEA. Bij het ongeval en de aanhouding raakte niemand gewond. Bij de bestuurder is een drugstest afgenomen.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties