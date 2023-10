Politie rukt uit voor melding schietpartij in Paddepoel

PADDEPOEL – Op zaterdagmiddag heeft er een schietincident plaatsgevonden in de Regulusstraat, gelegen in de wijk Paddepoel in Groningen. Aan het einde van de middag kreeg de politie een melding binnen van schoten die in de straat waren gelost. De politie reageerde onmiddellijk en zette een deel van de straat af.

Het lijkt erop dat het schietincident zich heeft voorgedaan bij een geparkeerd busje in de straat. Omwonenden werden opgeschrikt door de luide knallen en alarmeerden direct de politie. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen bij dit incident. Na de melding doorzocht de politie de omgeving en ging ook naar een woning in de Antaresstraat. Daar voerde de politie samen met het Rapid Response Team (RRT) een doorzoeking uit, maar trof niemand in de woning aan.

Onduidelijkheid

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de schietpartij gericht was op een specifiek doelwit. Bovendien is het onzeker of er meerdere verdachten bij het incident betrokken waren. De dader is nog steeds voortvluchtig. De politie heeft via Burgernet een oproep gedaan om uit te kijken naar de verdachte en heeft een beschrijving verspreid. Ze roepen het publiek op om onmiddellijk 112 te bellen als ze de verdachte zien. Ook worden eventuele getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, aangemoedigd zich te melden.

Foto: Agnes Koning/NoorderlijkFotobureau.nl