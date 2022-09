Politie rukt uit voor nepvuurwapen in woning in Groningen

GRONINGEN – In de nacht van vrijdag op zaterdag is de politie uitgerukt naar een woning aan de Oosterweg in Groningen vanwege de melding van een vuurwapen.

Rond de klok van 00.00 uur kwamen er bij de meldkamer diverse meldingen binnen dat er zichtbaar in een woning een vuurwapen lag. De politie ging hierop met meerdere eenheden ter plaatse. Eenmaal aangekomen werd de straat direct door de politie afgezet met linten en deden agenten hun kogelwerende vesten aan. Ook werd er een arrestatieteam opgeroepen, maar daar werd niet op gewacht. De agenten gingen vrijwel meteen over tot actie. Zij maakten bij de voorzijde van de woning kenbaar dat iedereen die zich in de betreffende woning bevond met handen om hoog naar buiten moest komen.

Nepvuurwapen

Buiten werden alle personen uit de woning gefouilleerd, maar bij geen van hen werd een vuurwapen aangetroffen. Bij de zoeking in de woning werd echter wel een vuurwapen aangetroffen, maar bij nadere inspectie bleek dit om een nepvuurwapen te gaan. De politie heeft deze in beslag genomen en van de betrokkenen de personalia genoteerd. Hierna werd de afzetting opgeheven en was de straat weer voor iedereen toegankelijk. Of de personen strafrechtelijk vervolgd zullen worden is niet bekend.

Foto: RDB Producties