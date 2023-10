Politie treft overleden persoon aan in auto in Hoogkerk

GRONINGEN/HOOGKERK – Op dinsdagavond werd een verontrustende ontdekking gedaan aan de Zuiderweg in Hoogkerk. Na een melding bij het alarmnummer 112 zijn hulpdiensten ter plaatse gekomen en hebben ze in een geparkeerde auto een overleden persoon aangetroffen.

De politie heeft onmiddellijk de plek als een plaats delict aangemerkt en de omgeving afgezet voor onderzoek. De recherche is ter plaatse gekomen en heeft een onderzoek naar sporen gestart. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is eveneens ingeschakeld en heeft na het uitvoeren van sporenonderzoek het lichaam geborgen. De identiteit van de overleden persoon is nog niet vrijgegeven. Ook is de oorzaak van het overlijden nog onbekend.

Getuigen gezocht

De politie doet een beroep op getuigen die op dinsdagavond iets verdachts hebben waargenomen aan de Zuiderweg in Hoogkerk om zich te melden. Het onderzoek naar de doodsoorzaak en de identiteit van de overleden persoon is nog in volle gang. Op dit moment kan de politie geen verdere informatie verstrekken.

Foto: Christiaan Kramer/Noordelijkfotobureau.nl