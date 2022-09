Politie valt woning binnen van verdachte schietpartij Delfzijl

DELFZIJL – Bij een schietincident in Delfzijl is zaterdag geschoten op een voertuig aan de Kleine Belt. Er raakte niemand gewond.

Het incident vond rond 22.30 uur plaats. De verdachte is na de schietpartij op een fiets vertrokken. De politie is meteen een onderzoek gestart en heeft in de nacht uitvoerig sporenonderzoek gedaan dat zondag werd hervat. Daarnaast is er nader buurtonderzoek gedaan. In dit onderzoek is door de politie een arrestatieteam ingezet bij de mogelijke woning van de verdachte. Daar werd niemand aangetroffen.

Foto: RDB Producties