Politie zoekt 6 jongeren voor overval in Lewenborg

GRONINGEN – In de Groningse wijk Lewenborg heeft maandagavond een beroving plaatsgevonden. De politie zoekt 6 jongeren.

De beroving vond even na 20.00 uur plaats in de omgeving van Waterland, vlakbij Kardinge. Burgernet meldt dat de daders een groep van 6 jongens is van ongeveer 18 jaar. De groep was te fiets en droeg jassen van The North Face, blauwe mondkapjes en een Gucci-tas. Het is niet bekend of de daders iets buit hebben gemaakt.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws