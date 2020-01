Politie zoekt naar vermiste Ilse Kroes in kanalen Groningen

GRONINGEN – De politie zocht vandaag naar de vermiste Ilse Kroes in het water van het Reitdiep, Aduarderdiep en Van Starkenborghkanaal.

Dat meldt de politie via Twitter. De 41-jarige vrouw uit Feenwerd verliet in de nacht van dinsdag op woensdag rond 03.00 uur in overspannen toestand haar woning. Ze vertrok in een grijze Peugeot 307 met kenteken 95-ZH-ZB. Sinds dat moment ontbreekt ieder spoor. Heb jij iets gezien of gehoord? Neem contact op met de politie via 0900-8844.

Foto: Raymond Bos/GroningsNieuws