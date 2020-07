Ruzie en dreiging met mes bij kinderopvang in Lewenborg

GRONINGEN – De politie heeft vanmiddag rond 12.30 uur een man en een vrouw aangehouden bij een ruzie in de stadswijk Lewenborg.

De ruzie speelde zich af in de buurt van een kinderopvang en basisschool. Volgens een politiewoordvoerder had de vrouw daarbij een mes in haar hand. Ze zou niet met het mes hebben gestoken, maar voor de zekerheid kwam er ook een ambulance ter plaatse. De politie heeft een man een vrouw meegenomen naar het bureau voor verhoor. De ruzie lag in de relationele sfeer.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws