Ruzie in Delfzijl mondt uit in steekpartij met machete

DELFZIJL – Een ruzie tussen twee of meerdere personen heeft zich zaterdagavond ontaard in een steekpartij met een machete.

Het incident deed zich voor aan de Zwanendrift in Delfzijl. De hulpdiensten werden omstreeks 22.00 uur gealarmeerd. Politie en meerdere ambulance’s rukten uit naar de steekpartij en ter plekke troffen zij in een woning een zwaargewonde man aan met diverse verwondingen. Het slachtoffer werd gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Ruzie en machete

Volgens buurtbewoners was er vooraf aan de steekpartij een ruzie geweest. Vanwege het onderzoek heeft de politie dit nog niet kunnen bevestigen, maar bij een nabijgelegen woning bleken de ramen te zijn ingegooid. Vlakbij het slachtoffer werd een machete gevonden (foto). De politie heeft deze veiliggesteld omdat dit het wapen zou zijn waarmee het slachtoffer is gestoken.

Foto: RDB Producties