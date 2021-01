Schade aan boerderij een dag na de brand goed zichtbaar

GRONINGEN – Eén dag na de grote brand bij een boerderij aan de Stadsweg in Groningen is de schade goed zichtbaar geworden.

De boerderij in de stadswijk Ulgersmaborg stond in de nacht van vrijdag op zaterdag in brand en is volledig afgebrand. De schade was vandaag goed zichtbaar: verwoeste muren, geknapte ramen en een beetje hout wat nog na smeult. Enkel de voorkamer van de boerderij staat nog overeind. Vandaag werd met speurhonden en een drone onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Tot op heden is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Foto: RDB Producties