Schietincident aan de Vuursteenstraat in Groningen

GRONINGEN – Bij een schietincident aan de Vuursteenstraat in Vinkhuizen is zaterdagavond een persoon gewond geraakt.

Even voor 21.00 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een geweldsincident waarbij mogelijk zou zijn geschoten. Toegesnelde hulpdiensten troffen op de Vuursteenstraat een jongeman aan met onbekende verwondingen. Het slachtoffer is meteen naar het ziekenhuis is overgebracht. Er is nog geen verdachte aangehouden en de politie roept getuigen op zich te melden.

Foto: Raymond Bos