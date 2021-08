Schuurbrand bij flat aan Nijensteinheerd snel onder controle

GRONINGEN – De brandweer werd vanmiddag opgeroepen voor een brand in een schurencomplex van een flat aan de Nijensteinheerd.

De melding kwam even voor 14.30 uur binnen. De meldkamer heeft een tankautospuit opgeroepen en ook de politie kwam ter plaatse. Aangekomen bleek er een brand te woeden in een schuurtje van het schurencomplex van de flat. Vermoedelijk is de brand aangestoken, maar dit is nog niet door de politie bevestigd.

Foto: RDB Producties