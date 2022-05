Scooterrijder aangehouden na negeren stopteken

GRONINGEN – De politie heeft een scooterrijder aangehouden na een achtervolging van circa 20 minuten.

De politie wilde de scooterrijder aanvankelijk controleren vanwege het rijden zonder helm. Toen de agenten hem een stopteken gaven, koos deze echter het hazenpad. Hierop ontstond een achtervolging. Meerdere politie-eenheden sloten zich aan bij de achtervolging die eindigde op de Prinsesseweg. Daar ging de scooterrijder hard onderuit, waarna hij tegen een geparkeerde auto tot stilstand kwam. De bestuurder is dan ook aangehouden en zijn scooter is in beslag genomen door de politie.

Foto: RDB Producties