Scooterrijder gewond bij botsing op kruising Eikenlaan/Wilgenpad

GRONINGEN – Een scooterrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een fietser op de het kruispunt Eikenlaan/Wilgenpad.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.15 uur. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. De fietser werd ook gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar had geen ernstige verwondingen opgelopen. De oorzaak van het ongeval is vermoedelijk een voorrangsfout.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws