Scooterrijder gewond bij ongeluk op het Eemskanaal in Stad

GRONINGEN – Vanmiddag heeft er een ongeval tussen een automobilist en een scooterrijder plaatsgevonden op het Eemskanaal in Stad.

Het ongeluk gebeurde even na 12.30 uur. De bestuurder van de scooter raakte bij het ongeluk gewond en is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De toedracht van het ongeval heeft mogelijk te maken met een parkeeractie waarbij de scooterrijder over het hoofd werd gezien.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws