BEIJUM – Een scooterrijder is vanochtend gewond geraakt nadat hij ten val kwam op het Heerdenpad in de stad Groningen.

Het ongeluk gebeurde rond 11.40 uur ter hoogte van de Emingaheerd in de stadswijk Beijum. De scooterrijder is gecontroleerd door de ambulancedienst, maar voor zover bekend is niet meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe de scooterrijder ten val kon komen is niet bekend.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws