Scooterrijder gewond na botsing met auto op Friesestraatweg

GRONINGEN – Een scooterrijder is vanmorgen gewond geraakt na een botsing met een auto op de kruising Hoendiep/Friesestraatweg.

Het ongeval gebeurde rond 11.15 uur. Een automobilist wilde vanaf het Hoendiep de Friesestraatweg inslaan, maar zag daarbij de scooterrijder over het hoofd. In afwachting van de ambulancedienst heeft de politie zich over het slachtoffer ontfermd. Het kruispunt is berucht omdat hier vaak aanrijdingen gebeuren.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws