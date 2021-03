Scooters botsen op elkaar in tunnel Florakade

GRONINGEN – Twee scooterrijders zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst in het tunneltje voor fietsers aan de Florakade in Groningen.

Het ongeval gebeurde rond 14.00 uur. Bij het geluk raakte één van de twee scooterrijders gewond. Het slachtoffer is na stabilisatie per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft het ongeval in kaart gebracht.

Foto: W. Bos/GroningsNieuws