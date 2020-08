Slachtoffer mishandeling blijkt eigenaar restaurant Olympia

Het slachtoffer van de mishandeling in Hoogkerk blijkt de 51-jarige Lazaros Kounatidis, eigenaar van het Griekse restaurant Olympia in de Zwanestraat in Groningen. Dat meldt Dagblad van het Noorden op basis van contact met de vrouw van de overleden Kounatidis. De krant schrijft dat zijn zoon hem om hulp vroeg tijdens een ruzie.

Honkbalknuppels

De politie doet nog volop onderzoek en heeft inmiddels enkele verdachten aangehouden. Het gaat om drie personen van 23, 24 en 51 jaar, woonachtig in Groningen. Tijdens de mishandeling zou er gestoken zijn met een mes. Ook lagen er in de buurt van het incident twee honkbalknuppels op straat. Deze zijn door rechercheurs meegenomen.

Foto: Raymond Bos/GroningsNieuws