Stadjers aangehouden na ruzie waarbij mogelijk geschoten is

GRONINGEN – De politie heeft zaterdagavond twee mannen aangehouden na een ruzie in een woning aan de Kleine Beer in Groningen.

Rond 20.00 uur werd de politie gealarmeerd over een mogelijke ruzie. Bij deze ruzie zou mogelijk ook geschoten zijn. Twee Stadjers waren na het voorval gevlucht, maar konden omstreeks 21.30 uur op de Erasmusweg in Hoogezand worden ingerekend en aangehouden. Of er daadwerkelijk is geschoten, kan de politie in belang van het onderzoek nog niet vertellen.

Foto: RDB Producties