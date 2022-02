Steekpartij in treinstel op station Groningen-Noord

GRONINGEN – Bij een steekpartij in een trein Groningen is maandagmiddag iemand gewond geraakt.

Het incident vond rond 12.15 uur plaats in een treinstel bij station Groningen-Noord. Medewerkers van de ambulancedienst hebben het slachtoffer ter plaatse behandeld, waarna deze is overgebracht naar de huisartsenpost voor verdere behandeling. De dader is gevlucht is op dit moment voortvluchtig. Over de reden van de steekpartij is nog niets bekend.

Foto: RDB Producties