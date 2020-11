Straatverlichting Peizerweg dooft door brand in elektrakast

GRONINGEN – Aan de Peizerweg in Groningen heeft gisteravond een brand gewoed in een elektriciteitskastje.

Door nog onbekende oorzaak was er brand ontstaat in de elektrakast. De brandweer was vrij snel ter plaatse en wist de brand te blussen. Na 20 minuten werd het sein brandmeester gegeven. Enexis handelt het incident af. Door de brand was een deel van de straatverlichting tijdelijk gedoofd. Ook bedrijven en woning zaten enig tijd zonder stroom.

Foto: RDB Producties