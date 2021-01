Supermarkt Kerklaan overvallen door groep jongeren

GRONINGEN – Een groep van circa 10 jongeren heeft vrijdagavond rond 20.30 uur een supermarkt aan de Kerklaan in Groningen overvallen.

De groep brak de supermarkt binnen en nam een deel van de producten mee. Ook lieten ze veel spullen kapot achter op de vloer. De politie was snel ter plaatse heeft meerdere aanhoudingen verricht. Daarbij werd zij ondersteund door de Militaire Eenheid (ME). Het is niet bekend wat de schade is en of er personen gewond zijn geraakt.

Foto: RDB Producties