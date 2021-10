Tieners aangehouden voor mishandeling vrouw in Groningen

GRONINGEN – De politie heeft twee tieners aangehouden voor een zware mishandeling van een 42-jarige vrouw in Groningen.

Het tweetal gooide zaterdagavond rond 21.00 uur een stel fietsen om in de Helper Kerkstraat. Toen de vrouw daar wat van zei, werd ze op de grond geduwd en tegen het hoofd geschopt. Bij de worsteling heeft ze een van de twee in het gezicht gekrabd. Doordat een buurman te hulp schoot, gingen de daders er vandoor. Zodoende bleef het bij een hersenschudding, want naar eigen zeggen had de vrouw anders dood kunnen zijn. De politie heeft inmiddels een jongen en een meisje van rond de 16 jaar aangehouden.

Foto: diegoparra/Pixabay