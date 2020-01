Tieners aangehouden voor neersteken van meisje in Stadskanaal

STADSKANAAL – De politie heeft vijf tieners aangehouden op verdenking van het neersteken van een 19-jarig meisje in Stadskanaal.

De steekpartij gebeurde donderdagavond aan de Berkenstraat in Stadskanaal. Het meisje zat op de fiets toen ze door een groep van vijf tieners staande werd gehouden. Met geweld werden haar telefoon en geld afgenomen waarna ze werd neergestoken. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere messen in beslag genomen

De politie heeft inmiddels vijf verdachten aangehouden. In de eerste instantie ging zij uit van twee verdachten van rond de veertien jaar. Nu blijkt dat het gaat om twee 19-jarige vrouwen uit Stadskanaal, twee jongens van 14 uit Stadskanaal respectievelijk Groningen en een 17-jarige jongen uit Hoogezand. Bij nader onderzoek werden meerdere messen gevonden en in beslag genomen.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws