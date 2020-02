Tieners van 12 en 13 jaar belagen fietsers in Selwerd

GRONINGEN – De politie heeft gisteravond drie tieners aangehouden voor openlijke geweldpleging op het Wilgenpad in Groningen.

Het gaat om twee jongens van 12 en een jongen van 13 jaar. Het drietal viel fietsers lastig door naar ze te schreeuwen en met een riem op de grond te slaan, terwijl de fietsers langsreden of moesten stoppen. Daarna vernielde het groepje verkeersborden op de Eikenlaan. De jongens werden aangehouden op de Beukenlaan.

Fietsers en wandelaars op en rondom het Wilgenpad in de stad worden de laatste tijd vaker door jeugd belaagd. Daarom was de politie gisteren aanwezig om preventief te surveilleren. Fietste jij gisteravond op het Wilgenpad en/of in de omgeving en werd je lastig gevallen door jongeren? Meld het aan de politie via 0900-8844.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws