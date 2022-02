GRONINGEN – Een traumahelikopter landde woensdagmiddag op de Vismarkt in Groningen vanwege een noodsituatie.

De hulpdiensten kregen een melding dat er iemand op een dak mogelijk in nood zou verkeren. Vanuit de helikopter hebben agenten gekeken of ze deze persoon konden zien, maar dat was niet het geval. Ook in de omgeving werd niemand aangetroffen. De politie gaat daarom uit van loos alarm.

Foto: RDB Producties