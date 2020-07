Twee dronken automobilisten aangehouden in ’t Zandt

T ZANDT – De politie heeft vanmiddag twee automobilisten aangehouden in ’t Zandt omdat zij onder invloed achter het stuur zaten.

De eerste bestuurder had rond 16.00 uur een eenzijdig ongeluk veroorzaakt op de Molenweg. De 50-jarige Poolse bestuurder bleek onder invloed van alcohol en was zijn rijbewijs in 2019 al kwijtgeraakt. Toen de overige inzittenden werden opgehaald, bleek ook de 48-jarige Poolse bestuurder van de tweede auto onder invloed. Beide bestuurders zijn aangehouden.

Foto: Politie Ommelanden Noord/Facebook