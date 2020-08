Twee gewonden bij botsing tussen auto en motor in Aduard

Op de Albert Harkemaweg in Aduard zijn een motorrijder en automobilist in botsing gekomen met elkaar. De motor is hierna over de kop geslagen. De hulpdiensten rukten massaal uit naar het ongeval. Drie ambulances en meerdere politievoertuigen kwamen ter plaatse. Aangekomen bij het ongeval ontfermde het ambulancepersoneel zich over de zwaar gewonde motorrijder.

De motorrijder is ter plaatse gestabiliseerd waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De bestuurder van de auto raakte tevens gewond. Ook hij is voor verdere behandeling over gebracht naar het ziekenhuis. De weg is enkele uren afgesloten geweest. Over de toedracht van het ongeval is niks bekend.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties