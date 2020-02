Twee slachtoffers bij steekpartij in centrum Groningen (update)

GRONINGEN – Bij een steekpartij aan of rondom de Sint Jansstraat in Groningen zijn vanavond twee personen gewond geraakt.

Het incident gebeurde omstreeks 21.55 uur. De twee slachtoffers zijn vermoedelijk belaagd door een groep van drie personen. De slachtoffers zijn goed aanspreekbaar en worden op dit moment behandeld door het ambulancepersoneel. Het is wachten op de recherche.

[UPDATE] Beide slachtoffers zijn mannen. Ze kregen in het Forum ruzie met een groep van zeker drie andere mannen. Buiten het Forum werd er over en weer geslagen, waarbij een van de slachtoffers werd gestoken. Het andere slachtoffer liep snijwonden op. Het eerste slachtoffer is voor verdere medische behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De andere man moest zich laten behandelen bij de dokterspost.

Foto: Raymond Bos/GroningsNieuws