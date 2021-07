Tweetal aangehouden voor brandstichting Kornoeljeflat in Stad

GRONINGEN/SELWERD – De politie heeft afgelopen donderdagavond twee jongens aangehouden voor brandstichting bij de Kornoeljeflat in de stadswijk Selwerd.

Het tweetal had een brandje gesticht in een bouwzeil aan een steiger bij de flat. Buurtbewoners aan de Iepenlaan zagen de kwajongensstreek gebeuren en belden alarmnummer 112. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en kregen het vuurtje snel onder controle. Het tweetal is aangesproken, maar hoefde vanwege hun leeftijd niet mee naar het bureau.

Foto: RDB Producties