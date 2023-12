Uitslaande brand aan Van Panhuysstraat in Groningen

GRONINGEN – Afgelopen nacht slaagde de brandweer erin een brand aan de Van Panhuysstraat in Groningen onder controle te krijgen.

De uitslaande brand, die aan de achterzijde van de woning woedde, leidde tot aanzienlijke schade. De brandweer schaalde op naar middelbrand en slaagde er na 30 minuten hard werken in om de vlammen te bedwingen. Hoewel er niemand gewond raakte bij de brand, heeft de woning ernstige schade opgelopen. Op dit moment is nog onduidelijk wat precies in brand stond. Een onderzoek is gestart om meer inzicht te krijgen in de omstandigheden rond het ontstaan van de brand.

Foto: Agnes Koning/NoordelijkFotobureau.nl