Uitslaande brand bij cafetaria Hof van Beijum in Groningen

GRONINGEN/BEIJUM – Bij cafetaria Hof van Beijum aan de Stoepemaheerd is vanavond een uitslaande brand uitgebroken.

De brand werd rond 17.00 uur gemeld en is vermoedelijk ontstaan in de keuken van de snackbar. Doordat de afvoerpijp van de afzuiging ook in de brand stond, leek het alsof de brand door het dak kwam. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle en voert nog een aantal nacontroles op het dak uit. Alle medewerkers hebben het pand tijdig kunnen verlaten.

Foto: Google Street View