‘Verdacht voorwerp’ in Winschoten: Politie en EOD ter plaatse

WINSCHOTEN – De politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doen onderzoek naar een verdacht voorwerp aan de Kloosterlaan in Winschoten.

Een politiewoordvoerder laat tegenover het Dagblad van het Noorden weten dat ze op dit moment nog niets over kunnen zeggen. Het is dus niet duidelijk om wat voor voorwerp het gaat en of het verband houdt met incidenten uit het criminele circuit waardoor Winschoten en Groningen de laatste tijd worden geteisterd.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws