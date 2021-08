Verward persoon in Veendam dreigt huis in brand te steken

VEENDAM – Een verward persoon heeft donderdagavond gedreigd zijn/haar eigen woning aan de Kieler Bocht in de brand te steken.

Buurtbewoners van de persoon schakelden de hulpdiensten in. Zij konden voorkomen dat de woning in brand gestoken zou worden. In de woning werd ook een gewond slachtoffer aangetroffen. Deze is gestabiliseerd en onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis overgebracht.

Foto: Agnes Koning/RDB Producties