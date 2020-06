Verwarde man draait gaskraan open in woning Moesstraat

GRONINGEN – De politie heeft een verwarde man aangehouden omdat hij zijn woning aan de Moesstraat vol had laten lopen met gas.

Het incident gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. De man stond midden in de nacht schreeuwend op zijn balkon. Een speciaal arrestatieteam kwam ter plaatse om de man aan te houden terwijl hij aan de praat werd gehouden door een onderhandelaar. In verband met explosiegevaar werden er meerdere woningen ontruimd.

Het is de tweede keer in korte tijd dat iemand in Groningen een woning opzettelijk met gas heeft laten vollopen. Een kleine maand geleden liet de 27-jarige Anna in Beijum haar woning vol lopen met gas. De woning ontplofte en ze overleefde de explosie niet. Twee vriendinnen deelden het verhaal van Anna in de Groninger Krant.

Foto: Raymond Bos/RDB producties