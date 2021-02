Verwarde man met bijl weigert van dak af te komen

OLDEHOVE – Aan de Julianastraat in Oldehove heeft een verwarde man voor ophef gezorgd. Hij klom op het dak en weigerde er af te komen.

De man klom gisteren aan het eind van de middag op het dak van een schuur en begon vervolgens met schreeuwen. Volgens omstanders zou de man in het bezit zijn van een bijl. Een onderhandelaar heeft geprobeerd de man van het dak te laten komen ,maar toen dit niet lukte grepen agenten in. De man is niet aangehouden, maar voor medische controle overgebracht naar het ziekenhuis en later overgedragen aan een zorgkader.

Foto: RDB Producties