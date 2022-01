Verwarde man met mes overmeesterd door arrestatieteam

GRONINGEN – Een arrestatieteam heeft zondagavond een verwarde man aangehouden in een woning aan de Eerste Hunzestraat in Groningen.

Het arrestatieteam was sinds 16.00 uur aanwezig bij een woning waar een man met mes spullen had vernield. De persoon reageerde niet op de onderhandelaar en zodoende werd besloten de woning binnen te gaan. Daarvoor werd eerst gewacht op een voldoende ondersteuning. Rond 18.30 uur kon de man worden overmeesterd, waarna deze onder begeleiding is overgebracht naar een crisisopvang.

Foto: RDB Producties