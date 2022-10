Verwarde man schiet vanuit woning in Groningen op politie

GRONINGEN – Een verwarde man heeft donderdagochtend vanuit een woning geschoten met een vuurwapen. Er raakte niemand gewond.

De hulpdiensten kregen donderdagochtend een melding van een man met een vuurwapen. De man hing uit het raam van een woning aan de Soerabajastraat en zou gedreigd hebben met het gebruiken van het wapen. De politie kwam met meerdere speciale eenheden ter plaatse. Uit videobeelden blijkt dat de man vervolgens actief heeft geschoten op de agenten. Met knallen werd de man gedesoriënteerd om hem aan te kunnen houden. Het is onduidelijk of de man met echte kogels of losse flodders heeft geschoten.

Foto: Agnes Koning