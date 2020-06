Verwarde man steekt eigen woning in de brand

GRONINGEN – Een verwarde man heeft maandagavond zijn eigen woning in de brand gestoken. Twee personen raakten daarbij gewond.

Het gaat om een portiekwoning aan de Van Oldenbarneveltlaan in Groningen. Vrijdagmiddag woedde ook al een brand in de woning. De bewoner is kort na het uitbreken van de brand aangehouden door de politie. Twee buren raakten gewond doordat zij op het balkon stonden en rook hebben ingeademd. De woning kan als verloren worden beschouwd.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties