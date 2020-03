GRONINGEN – De politie heeft vanavond een vrouw aangehouden aan de Timorstraat in Groningen. Volgens buurtbewoners was ze verward.

De vrouw belde de hulpdiensten met de mededeling dat er een vreemde lucht in haar woning hing. Politie, brandweer en de ambulancedienst rukten massaal uit en deden verschillende gasmetingen waarna de vrouw werd aangehouden. Of er daadwerkelijk iets is gemeten is onbekend.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties