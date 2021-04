Vijf aanhoudingen na mogelijke schietpartij in Delfzijl

DELFZIJL/TEN BOER – De politie heeft zondagavond vijf mannen aangehouden aan de Gaykingastraat in Ten Boer voor mogelijke betrokkenheid bij een schietincident in Delfzijl.

Zondag rond 18.15 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een schietpartij aan De Ransel in Delfzijl. Bij aankomst bleken de daders reeds vertrokken. De politie startte hierop een klopjacht, waarna zij vijf verdachten in Ten Boer kon aanhouden. Het vijftal is overgebracht naar het cellencomplex en werd later verhoord over hun eventuele betrokkenheid.

Foto: RDB Producties