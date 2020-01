Voetganger aangereden op zebrapad Hereweg

GRONINGEN – Op de Hereweg in Stad is woensdag een voetganger door een auto geschept. Een traumahelikopter moest ter plaatse komen.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur ter hoogte van de Vechtstraat. De voetganger liep op het moment van de aanrijding op het zebrapad. Politie, ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse bij het ongeval.

Ambulancepersoneel ontfermde zich over het vrouwelijke slachtoffer. Zij kregen daarbij assistentie van het Mobiel Medisch Team. Na stabilisatie ter plaatse is het slachtoffer met spoed over gebracht naar het UMCG.

Foto: Raymond Bos/GroningsNieuws