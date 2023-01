Voortvluchtige bestuurder ramt motoragent op A7

GRONINGEN – In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de politie de handen vol gehad aan een achtervolging door de straten van Groningen.

De achtervolging begon bij het Hoendiep en ging vervolgens via de Friessestraatweg en dwars door het stadspark. Uiteindelijk is de voortvluchtige bestuurder spookrijdend de A7 op gegaan. Op de A7 ramde de voortvluchtige bestuurder een motoragent. De motoragent raakte hierbij zwaar gewond en moest meteen naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie startte de klopjacht, omdat de bestuurder na het spookrijden de benen had genomen. Deze kon dan ook na een korte zoektocht aangehouden worden. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was voor de achtervolging.

Foto: NoordelijkFotobureau.nl