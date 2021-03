Vrachtwagen belandt in sloot bij Kiel-Windeweer

KIEL-WINDEWEER – Een vrachtwagen is afgelopen maandag in een sloot beland. De bestuurder bleef ongedeerd en de wagen is inmiddels geborgen.

De vrachtwagen kantelde en kwam hierdoor in een sloot terecht. Bij het eenzijdige ongeval raakte niemand gewond. Om het grote voertuig te bergen, werd bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk ingeschakeld. Zij zijn aan begin van de middag begonnen met bergen en omstreeks 17.00 uur stond het voertuig weer op zijn wielen.

Video

Foto: RDB Producties