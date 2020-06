Vrachtwagen en personenauto botsen op Damsterkade

GRONINGEN – Op het Damsterdiep in Groningen zijn vanmorgen een vrachtwagen en een personenauto met elkaar in botsing gekomen.

Het ongeval vond even na 11:00 uur plaats, ter hoogte van het zebrapad bij de Zaagmuldersweg. Wat de oorzaak van het ongeval is, is nog niet bekend. Een vrouw die aangaf letsel te hebben, is gecontroleerd maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Gedurende het ongeval was één rijstrook gestremd voor verkeer.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws