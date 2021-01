Vrachtwagen kantelt en schuift in sloot bij Adorp

GRONINGEN/ADORP – Een vrachtwagen is vanmiddag gekanteld op de N361 tussen Groningen en Adorp en belandde vervolgens in een sloot.

Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder van de vrachtwagen de macht over het stuur. De wagen kwam terecht in de berm, kantelde en schoof daarna een sloot in. Niemand raakte gewond en de brandweer heeft de vrachtwagen losgekoppeld, waarna bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk de wagen heeft geborgen.

Foto: RDB Producties